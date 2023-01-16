Крапивник: солдаты ВСУ столкнутся с рядом недостатков американских БМП Bradley

Американские боевые машины пехоты Bradley, которые планируется передать на вооружение украинским войскам, имеют ряд недостатков. Об этом рассказал бывший офицер ВС США Станислав Крапивник.
Он отметил, что лично знаком с применением этих БМП, так как состоял в должности замкомандира стрелковой роты США в Боснии. У этой техники есть несколько проблем, например, она очень высокая, а ее главный вес находится в башне, из-за чего может легко перевернуться. При этом Bradley также не может быстро передвигаться в полевых условиях, передает телеканал «Звезда».
«Внутри слишком много места для пехоты, и она там "болтается", если машина едет быстрее 20 км/ч по полю, то пехота небоеспособна. Поэтому танки тоже не могут ехать более 20 км/ч, так как они должны защищать БМП», — сообщил Крапивник.
Напомним, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западных танков для украинской армии не смогут изменить ситуацию на фронте, передает RT.