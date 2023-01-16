Крапивник: солдаты ВСУ столкнутся с рядом недостатков американских БМП Bradley

Он отметил, что лично знаком с применением этих БМП, так как состоял в должности замкомандира стрелковой роты США в Боснии. У этой техники есть несколько проблем, например, она очень высокая, а ее главный вес находится в башне, из-за чего может легко перевернуться. При этом Bradley также не может быстро передвигаться в полевых условиях, передает телеканал «Звезда».