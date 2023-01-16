Челябинский депутат Госдумы Голиков намерен продлить свой военный контракт в СВО

Как пишет «Что Происходит», Голиков объявил, что планирует оформить продление контракта еще как минимум на три месяца. По словам челябинца, он продлит контракт с Минобороны еще на три месяца, чтобы за этот период завершить работу, связанную с рядом организационных моментов, а также, чтобы подыскать себе достойную замену.