Челябинский депутат Госдумы Голиков намерен продлить свой военный контракт в СВО

Депутат Государственной думы РФ от Челябинской области Олег Голиков заявил, что хочет продлить контракт и остаться далее участвовать в специальной военной операции по защите жителей новых регионов России.
Как пишет «Что Происходит», Голиков объявил, что планирует оформить продление контракта еще как минимум на три месяца. По словам челябинца, он продлит контракт с Минобороны еще на три месяца, чтобы за этот период завершить работу, связанную с рядом организационных моментов, а также, чтобы подыскать себе достойную замену.
Кроме того, Голиков заметил, что уверен в том, что другие воюющие депутаты тоже продлят контракт. Сам парламентарий заключил контракт с Минобороны в октябре 2022 года, после чего обучался военному делу на одном из полигонов ЮВО. Он был принят в подразделение БАРС «Каскад», в котором проходят воинскую службу депутаты, решившие пойти на фронт.