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Гундаров рассказал об опасных для НАТО способностях суперторпеды «Посейдон»

Армия
Гундаров рассказал об опасных для НАТО способностях суперторпеды «Посейдон»

Российские ядерные суперторпеды «Посейдон», изготовленные для атомной подводной лодки «Белгород», представляют для стран НАТО серьезную опасность, рассказал военный эксперт Владимир Гундаров.

Он отметил, что в скором времени АПЛ уже получит «Посейдоны» на свое вооружение. Эта торпеда может в случае взрыва спровоцировать появление огромной волны, которая накроет побережье и смоет целый город, передает «ПолитЭксперт».

«Торпеда представляет собой автономный подводный аппарат с ядерной боеголовкой, который может самостоятельно идти под водой, совершать маневры и достигать цели. Ей может служить либо военно-морская база на побережье, либо авианосец», — сообщил Гундаров.

Он добавил, что информация о боекомплекте лишит покоя страны НАТО, так как эта торпеда настолько мощная, что ее можно применить и в обычном режиме, в том числе с фугасной боеголовкой. Эксперт отметил, что «Посейдон» способна уничтожить даже авианосец или боевую морскую базу противника.

Ранее стало известно, что российский ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет после глубокой модернизации, передает RT.
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