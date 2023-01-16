Гундаров рассказал об опасных для НАТО способностях суперторпеды «Посейдон»

Он добавил, что информация о боекомплекте лишит покоя страны НАТО, так как эта торпеда настолько мощная, что ее можно применить и в обычном режиме, в том числе с фугасной боеголовкой. Эксперт отметил, что «Посейдон» способна уничтожить даже авианосец или боевую морскую базу противника.