Леонков: иностранные экипажи могут прибыть на Украину вместе с танками Challenger 2

В комментарии для РИА Новости он объяснил, что система западных танков Leopard 2, и Challenger 2 намного сложнее советских образцов, Например, у боевых машин нет автомата заряжения, а это значит, что необходимо иметь в составе экипажа тренированного заряжающего. Эксперт отметил, что оперативно переподготовить украинских военнослужащих не получится.