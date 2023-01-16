Леонков: иностранные экипажи могут прибыть на Украину вместе с танками Challenger 2

Первая партия британских танков Challenger 2 может появиться на территории Украины с иностранными экипажами. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
В комментарии для РИА Новости он объяснил, что система западных танков Leopard 2, и Challenger 2 намного сложнее советских образцов, Например, у боевых машин нет автомата заряжения, а это значит, что необходимо иметь в составе экипажа тренированного заряжающего. Эксперт отметил, что оперативно переподготовить украинских военнослужащих не получится.
Леонков добавил, что российская армия оснащена новейшими танками Т-90М и глубоко модернизированными версиями Т-72Б3М образца прошлого года, именно они могут эффективно бороться с танками Запада.
«Эти танки — тяжелые, более 60 тонн. Их эффективное использование в боевых условиях украинского театра военных действий, на этом грунте для танковых прорывов, активных маневров — большой вопрос. Также вопрос к их динамической защите», — сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что западные танки на Украине могут держать вдалеке от передовой ради сохранения их репутации, передает RT.