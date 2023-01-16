Военный эксперт Рожин: ЧВК «Вагнер» ведет тяжелые бои за Клещеевку на юге Бахмута

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» в минувшие сутки сумели развить наступление на Соледарском направлении и на юге Бахмута.
По словам военного эксперта Бориса Рожина, автора Telegram-канала ColonelCassad, подкрепления украинской армии не остановили продвижение добровольцев, которые смогли войти в населенный пункт Клещеевка, где кипят ожесточенные бои.
Взяв после ожесточенных боев под контроль территорию города Соледар, «вагнеровцы» развили наступление в северо-западном направлении.
«После вчерашнего продвижения у Рудника №7 штурмовых групп «Вагнера» есть прогресс и в зачистке железнодорожной станции Соль, — пишет Рожин. — Несмотря на ожесточенное сопротивление, противника оттуда постепенно выдавливают. Переброшенные на этот участок резервы ВСУ пока не привели к стабилизации ситуации».
Ранее военный корреспондент Александр Симонов публиковал актуальную карту наступательных действий в районе Бахмута. Силам ЧВК «Вагнер» удается вести наступательные действия сразу на нескольких направлениях, вынуждая противника уходить в город и оставлять оборонительные позиции в окрестных населенных пунктах.
«В районе Артемовска (Бахмут) у наших штурмовых групп есть ощутимый прогресс в Клещеевке (бои из укрепрайонов сместились в сам поселок) и в юго-восточных кварталах Артемовска», — сообщает Борис Рожин.
В настоящее время на Клещеевку ведется наступление с трех сторон, находящимся в нем военным угрожает по крайней мере оперативное окружение, если силы ЧВК «Вагнер» продвинутся к селу Красному. Взятие Клещеевки позволит «вагнеровцам» угрожать ВСУ в Бахмуте с пяти направлений одновременно.
Ведутся также боевые действия со стороны Опытного на юге города.
Как отмечает Симонов, «на данный момент главная задача музыкантов непосредственно в Бахмуте — не продвижение вглубь города как таковое, а уничтожение как можно большего количества живой силы и техники противника».
На севере Бахмута в аналогичном положении оказались украинские отряды в Красной Горе — к северу штурмовики отрезают поселок от станции Соль, а южнее отряды ЧВК «Вагнер» грозят отрезать дорогу в город.
«Красную Гору пока не взяли, бои за нее продолжаются», — предупреждает Рожин.
Русским добровольцам с Нового года удалось добиться серьезного продвижения в Донбассе — ожесточенно сопротивлявшиеся подразделения ВСУ потерпели тяжелое поражение в Соледаре, оставив сотни тел на поле боя. Российский бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил освобождение города вечером 11 января. Спустя короткое время об этом официально заявило Минобороны РФ, отметив ключевые заслуги ЧВК «Вагнер» в ходе штурма.