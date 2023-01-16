Военный эксперт Рожин: ЧВК «Вагнер» ведет тяжелые бои за Клещеевку на юге Бахмута

В настоящее время на Клещеевку ведется наступление с трех сторон, находящимся в нем военным угрожает по крайней мере оперативное окружение, если силы ЧВК «Вагнер» продвинутся к селу Красному. Взятие Клещеевки позволит «вагнеровцам» угрожать ВСУ в Бахмуте с пяти направлений одновременно.