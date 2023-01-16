«JourФак Манукяна». Безопасности Зеленского угрожает «Спокойной ночи, малыши!»?

Но и на этом «кровавый клоун» не остановился. Чтобы абсурд довести до конца, он еще и ввел санкции в отношении Сергея Соседова и Юрия Лозы. Хочу сказать, что с этими ребятами лучше дружить. Не понимает Зеленский, что эти двое спикеров могут его элегантно словесно уничтожить. То, как неистово Соседов вербально размазывает всех своих оппонентов, говорит о многом, а с Лозой вообще шутки плохи.