Новому пакету санкций главаря киевского режима Владимира Зеленского в отношении известных российских деятелей посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.
Обратил внимание, насколько абсурдным выглядит новый пакет санкций Владимира Зеленского в отношении известных россиян. На эту тему очень хлестко высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отреагировала на санкции в отношении бывшей ведущий «Спокойной ночи малыши!» Ангелины Вовк в том плане, что не удивится, если следующими будут Хрюша и Степашка. Неужели безопасности Зеленского угрожает передача «Спокойной ночи, малыши!»? Это же нонсенс, который тем не менее стал реальностью.
Но и на этом «кровавый клоун» не остановился. Чтобы абсурд довести до конца, он еще и ввел санкции в отношении Сергея Соседова и Юрия Лозы. Хочу сказать, что с этими ребятами лучше дружить. Не понимает Зеленский, что эти двое спикеров могут его элегантно словесно уничтожить. То, как неистово Соседов вербально размазывает всех своих оппонентов, говорит о многом, а с Лозой вообще шутки плохи.