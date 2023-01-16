Президент Филиппин назвал ложью слова Киева о его отказе от переговоров с Зеленским

Глава филиппинского государства Фердинанд Маркос-младший назвал ложью слова о том, что он якобы никак не отреагировал на просьбы киевского режима. Об этом стало известно 16 января.
Ранее Киев сообщил о том, что несколько раз просил Манилу организовать разговор украинского лидера Владимира Зеленского с Маркосом-младшим. Однако Филиппины якобы закрыли на это глаза. В свою очередь филиппинский президент в ходе общения с представителями прессы сказал, что эти слова не соответствуют действительности.
«Мы были удивлены, когда (украинский. — Прим. ФАН) дипломат сказал, что мы не отвечаем. Мы ответили, но пока не запланировали (диалог. — Прим. ФАН)», — добавил Маркос.
Ранее Филиппины осудили украинских дипломатов за то, что они нарушили дипломатическую практику и рассказали о своих просьбах по поводу диалога прессе.