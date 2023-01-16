Президент Филиппин назвал ложью слова Киева о его отказе от переговоров с Зеленским

Ранее Киев сообщил о том, что несколько раз просил Манилу организовать разговор украинского лидера Владимира Зеленского с Маркосом-младшим. Однако Филиппины якобы закрыли на это глаза. В свою очередь филиппинский президент в ходе общения с представителями прессы сказал, что эти слова не соответствуют действительности.