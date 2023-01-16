Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы САУ «Акация» в зоне спецоперации

Российская армия активно применяет различные артиллерийские системы в ходе спецоперации по демилитаризации Украины.
Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы САУ «Акация». В ролике можно увидеть, как артиллеристы уничтожают живую силу и технику украинских войск.
«Уничтожили до пяти военнослужащих ВСУ и одну единицу бронетехники», — сообщил боец ВС РФ с позывным Лесник.
Ранее стало известно, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ с помощью неуправляемых ракет наносят удары по укрепрайонам и бронетехнике ВСУ в зоне спецоперации, передает RT.