Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы САУ «Акация» в зоне спецоперации

Армия
Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы САУ «Акация» в зоне спецоперации

Российская армия активно применяет различные артиллерийские системы в ходе спецоперации по демилитаризации Украины.

Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы САУ «Акация». В ролике можно увидеть, как артиллеристы уничтожают живую силу и технику украинских войск.

«Уничтожили до пяти военнослужащих ВСУ и одну единицу бронетехники», — сообщил боец ВС РФ с позывным Лесник.

Ранее стало известно, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ с помощью неуправляемых ракет наносят удары по укрепрайонам и бронетехнике ВСУ в зоне спецоперации, передает RT.
сау акация минобороны рф всу
Военкоры ФАН
Лучшие в аду