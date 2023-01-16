Украина потеряла актуальность в глазах официального Вашингтона. Соответствующее заявление сделал журналист Ренат Абдуллин.
Аналитик РИА Новости подчеркнул, что Соединенные Штаты уже устали от украинского кризиса. Республиканская партия США не поддерживает продолжение помощи ВСУ на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации соседнего государства.
По словам журналиста, о том, что Вашингтон больше не отдает предпочтение киевскому режиму, свидетельствуют и перестановки в американском конгрессе.
«Законодатели настаивают на том, что больше внимания нужно уделять давнему и набирающему мощь стратегическому конкуренту — Китаю», — раскрыл обозреватель правду о конкуренте Киева.
Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский использовал неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, чтобы попросить у Запада дальнобойное оружие. Об этом писало радио Sputnik.
Ранее сообщалось, что США и Китай должны взять на себя ответственность за поддержание спокойствия в глобальном мире. К такому выводу пришел председатель КНР Си Цзиньпин.