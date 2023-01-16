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Житель села Опытное сообщил о плане ВСУ уничтожить Артемовск в случае отступления

Армия
Житель села Опытное сообщил о плане ВСУ уничтожить Артемовск в случае отступления

Украинские боевики планируют «уничтожить» Артемовск, если начнут отступать из города. Такое заявление сделал житель села Опытное Александр Щербин.

План солдат ВСУ подслушала тетя жителя Опытного. Женщина работала в больнице, где было много военных. В один из вечеров она вышла на улицу и услышала одну короткую фразу, пишет РИА Новости.

«"Хороший город Артемовск. Будет обидно его уничтожать". То есть у них уже был приказ», — отметил Щербин.

Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. На данном направлении ведут наступление бойцы ЧВК «Вагнер». Недавно «музыканты» полностью освободили и зачистили от ВСУ Соледар.
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