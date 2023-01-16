Танкисты ВС России ликвидировали опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Танковые войска Вооруженных сил России уничтожили опорный пункт противника в Запорожской области, об этом сообщил командир подразделения.
По его словам, танкисты продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине в южном секторе. Военнослужащие точным выстрелом из Т-72 ударили по позиции украинских войск. Позже подтвердилось, что в результате залпа опорный пункт ВСУ был успешно ликвидирован, передает РИА Новости.
«Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника», — рассказал командир.
Ранее Министерство обороны России сообщило о результатах работы подразделений Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота на Южно-Донецком направлении. Военнослужащие за сутки ликвидировали до 50 украинских солдат.