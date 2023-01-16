Танкисты ВС России ликвидировали опорный пункт ВСУ в Запорожской области

По его словам, танкисты продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине в южном секторе. Военнослужащие точным выстрелом из Т-72 ударили по позиции украинских войск. Позже подтвердилось, что в результате залпа опорный пункт ВСУ был успешно ликвидирован, передает РИА Новости.

