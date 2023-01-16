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Танкисты ВС России ликвидировали опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Армия
Танкисты ВС России ликвидировали опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Танковые войска Вооруженных сил России уничтожили опорный пункт противника в Запорожской области, об этом сообщил командир подразделения.

По его словам, танкисты продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине в южном секторе. Военнослужащие точным выстрелом из Т-72 ударили по позиции украинских войск. Позже подтвердилось, что в результате залпа опорный пункт ВСУ был успешно ликвидирован, передает РИА Новости.

«Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника», — рассказал командир.

Ранее Министерство обороны России сообщило о результатах работы подразделений Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота на Южно-Донецком направлении. Военнослужащие за сутки ликвидировали до 50 украинских солдат.
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