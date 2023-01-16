Медведчук заявил об отсутствии у России стремления к возвращению бывших республик СССР

В настоящее время, как отметил Медведчук, помочь Украине может лишь создание нового политического сообщества. Речь идет о появлении голоса у тех людей, которые отказались изменять свои взгляды под давлением Запада. Однако США и их союзникам такое развитие событий не выгодно, резюмировал политик.