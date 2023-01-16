Медведчук заявил об отсутствии у России стремления к возвращению бывших республик СССР

Россия никогда не пыталась обратно присоединить бывшие советские республики. Об этом в беседе с изданием «Известия» заявил бывший член украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Политик напомнил, что Европейский союз был создан в 1992 году. При этом страны бывшего СССР связывали с содружеством большие надежды, а Москва не стремилась помешать им вступить в организацию. По словам Медведчука, российское руководство наоборот поддерживало данное стремление.
«Экономическая интеграция с Западом в 90-е годы для России стоит на первом месте, в ней Москва видит залог своего успеха, как современного государства. При этом особого желания привязать к себе бывшие союзные республики, в том числе Украину, российское руководство не испытывает», — указал политик.
Он добавил, что после развала Советского Союза большая часть его бывших республик существовала благодаря российским дотациям.
В настоящее время, как отметил Медведчук, помочь Украине может лишь создание нового политического сообщества. Речь идет о появлении голоса у тех людей, которые отказались изменять свои взгляды под давлением Запада. Однако США и их союзникам такое развитие событий не выгодно, резюмировал политик.
Ранее евродепутат Мик Уоллес раскрыл истинную причину создания НАТО. Парламентарий указал, что Вашингтон хотел использовать военный блок для расширения своего влияния в Европе.