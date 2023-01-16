Более 15 человек стали жертвами ДТП с участием грузовика в Нигерии

Смертельная авария произошла в штате Плато в Нигерии. Подробности ДТП сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные дорожной полиции.
По информации агентства, авария произошла в минувшее воскресенье. Водитель перегруженного грузового транспорта превысил скорость и не справился с управлением, после чего фура опрокинулась.
В результате ДТП погибли по меньшей мере 16 человек. Еще 83 получили различные травмы. Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу. Остальные подробности трагедии не сообщаются.
Еще одна авария произошла в северной части Нигерии на днях. На дороге Кано — Зария столкнулись грузовик с нефтью и автомобиль для гольфа. В результате ДТП погибли семь человек.