Два человека погибли и 34 пострадали при взрыве на химзаводе в Китае

Взрыв и последующий пожар произошли на химическом заводе в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Погибли два человека, 34 пострадали, а 12 человек считаются пропавшими.
Химический завод расположен в уезде Паньшань городского округа Паньцзинь. Сигнал о взрыве поступил в оперативные службы 15 января в 13:25 по местному времени (08:25 по Москве).
Четверо пострадавших госпитализированы с тяжелыми ранениями. Согласно информации Центрального телевидения Китая, взрыв прогремел в ходе профилактического ремонта алкилационной установки.
В Литве ранее завершился ремонт на магистральном газопроводе в Пасвальском районе. Несколько дней назад там произошли взрыв и пожар, в ходе которого высота огня достигала 50 метров.