Диетолог Стародубова развеяла миф о связи острых специй и похудения

Острые специи могут помочь в поддержании нормальной массы тела и метаболизма, однако они не способствуют похудению. Употреблять такие приправы нужно с осторожностью, поскольку острая пища может спровоцировать обострение хронических или развитие острых заболеваний ЖКТ и других органов.