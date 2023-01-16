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Диетолог Стародубова развеяла миф о связи острых специй и похудения

Общество
Диетолог Стародубова развеяла миф о связи острых специй и похудения

Добавление острых специй в пищу не приводит к потере лишнего веса. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.

Острые специи могут помочь в поддержании нормальной массы тела и метаболизма, однако они не способствуют похудению. Употреблять такие приправы нужно с осторожностью, поскольку острая пища может спровоцировать обострение хронических или развитие острых заболеваний ЖКТ и других органов.

Приправы и специи можно добавлять в блюда, чтобы сократить употребление соли. А в состав красного перца чили входит природный алкалоид капсаицин, благоприятно влияющий на метаболизм и липидный обмен, отметила Стародубова.

«Однако даже взрослому здоровому человеку не рекомендуется употреблять более 10-15 граммов свежего и 0,2-0,5 граммов сухого острого перца в день», — заключила диетолог.

Для поддержания веса в норме россиянам советуют регулярно взвешиваться. В случае, если цифра на весах выросла, необходимо внести изменения в рацион и добавить больше физической активности.
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