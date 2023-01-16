HBO показал первый эпизод сериала The Last of Us

Главные роли в сериале сыграли Педро Паскаль, Белла Рэмси, Гэбриел Луна и Мерл Дэндридж. Сценаристами и исполнительными продюсерами выступили Крейг Мейзин и Нил Дракманн. Последний участвовал в создании игр The Last of Us и Uncharted 2.