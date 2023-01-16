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HBO показал первый эпизод сериала The Last of Us

Общество
HBO показал первый эпизод сериала The Last of Us

Телеканал HBO выпустил первый эпизод постапокалиптического сериала The Last of Us. Проект снят по одноименной видеоигре

Сериал рассказывает о закаленном выжившем Джоэле и 14-летней девочке Элли. Главные герои вынуждены объединиться и помогать друг другу путешествовать по руинам Соединенных Штатов.

Главные роли в сериале сыграли Педро Паскаль, Белла Рэмси, Гэбриел Луна и Мерл Дэндридж. Сценаристами и исполнительными продюсерами выступили Крейг Мейзин и Нил Дракманн. Последний участвовал в создании игр The Last of Us и Uncharted 2.

Недавно стало известно, что сериал в жанре ужасов «Чаки» получил продолжение. Поклонники завалили создателей шоу просьбами показать еще один сезон про злобную куклу.
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