HBO показал первый эпизод сериала The Last of Us

Телеканал HBO выпустил первый эпизод постапокалиптического сериала The Last of Us. Проект снят по одноименной видеоигре
Сериал рассказывает о закаленном выжившем Джоэле и 14-летней девочке Элли. Главные герои вынуждены объединиться и помогать друг другу путешествовать по руинам Соединенных Штатов.
Главные роли в сериале сыграли Педро Паскаль, Белла Рэмси, Гэбриел Луна и Мерл Дэндридж. Сценаристами и исполнительными продюсерами выступили Крейг Мейзин и Нил Дракманн. Последний участвовал в создании игр The Last of Us и Uncharted 2.
Недавно стало известно, что сериал в жанре ужасов «Чаки» получил продолжение. Поклонники завалили создателей шоу просьбами показать еще один сезон про злобную куклу.