Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Депутат Европарламента Уоллес раскрыл реальную цель создания НАТО

Политика
Депутат Европарламента Уоллес раскрыл реальную цель создания НАТО

Соединенные Штаты создали Североатлантический альянс, чтобы расширить собственное влияние в странах Европы. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

По его словам, жители региона устали от конфликта и хотят, чтобы прокси-война США и НАТО закончилась. Уоллес призвал европейских политиков начать представлять интересы собственного народа. Он признал, что вместо этого чиновники действуют лишь в интересах Альянса.

«НАТО был сформирован США, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму», — заявил Уоллес.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что США и НАТО ведут прокси-войну против России, используя для этого Украину. Он уверен, что санкционная политика Запада ни к чему не приведет.
нато альянс европа сша
Военкоры ФАН
Лучшие в аду