Соединенные Штаты создали Североатлантический альянс, чтобы расширить собственное влияние в странах Европы. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
По его словам, жители региона устали от конфликта и хотят, чтобы прокси-война США и НАТО закончилась. Уоллес призвал европейских политиков начать представлять интересы собственного народа. Он признал, что вместо этого чиновники действуют лишь в интересах Альянса.
«НАТО был сформирован США, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму», — заявил Уоллес.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что США и НАТО ведут прокси-войну против России, используя для этого Украину. Он уверен, что санкционная политика Запада ни к чему не приведет.