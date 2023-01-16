Испанского певца Пласидо Доминго повторно обвинили в сексуальных домогательствах

Напомним, в первый раз испанского музыканты заподозрили в сексуальных домогательствах в 2019 году. Сразу девять женщин заявили о его неподобающем поведении, после чего к ним присоединились еще 11 человек. Несмотря на несогласие артиста с обвинениями, ему пришлось покинуть пост генерального директора театра оперы Лос-Анджелеса.