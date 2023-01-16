Испанского певца Пласидо Доминго повторно обвинили в сексуальных домогательствах

Испанский оперный певец Пласидо Доминго вновь стал участником скандала с сексуальными домогательствами. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.
Согласно публикации, в неподобающем поведении артиста обвинила некая певица. Она поделилась своей историей в эфире телеканала La Sexta, при этом медиаресурс скрыл ее личность. Исполнительница появилась в образе темной фигуры и заявила, что в 2000-х годах подверглась сексуальным домогательствам со стороны Пласидо Доминго.
По ее словам, певец просил прикоснуться к ее телу во время совместного выступления в одном из театров Испании. В другой раз артист якобы пытался насильно поцеловать коллегу.
При этом женщина призналась, что никому не рассказывала о случившемся. Она решила не поднимать эту тему и не обращаться за помощью руководителей или властей, так как Пласидо Доминго «неприкасаем».
Журналисты, в свою очередь попытались связаться с представителями певца. Однако те не ответили на запрос о комментарии.
Напомним, в первый раз испанского музыканты заподозрили в сексуальных домогательствах в 2019 году. Сразу девять женщин заявили о его неподобающем поведении, после чего к ним присоединились еще 11 человек. Несмотря на несогласие артиста с обвинениями, ему пришлось покинуть пост генерального директора театра оперы Лос-Анджелеса.