МИД: некоторые страны ЕС ввели невыполнимые визовые требования к туристам из России

По словам политика, Запад продолжает ужесточать условия въезда для туристов из России. В некоторых случаях полностью прекращается выдача шенгенских виз. Сейчас путешественники из РФ не могут посетить страны Прибалтики, Чехию и Финляндию, пишет ТАСС.