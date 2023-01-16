МИД: некоторые страны ЕС ввели невыполнимые визовые требования к туристам из России

Некоторые страны Евросоюза выдвинули невыполнимые требования к россиянам, которые хотят получить визы. Такое заявление сделал статс-секретарь — замглавы МИД Евгений Иванов.
По словам политика, Запад продолжает ужесточать условия въезда для туристов из России. В некоторых случаях полностью прекращается выдача шенгенских виз. Сейчас путешественники из РФ не могут посетить страны Прибалтики, Чехию и Финляндию, пишет ТАСС.
Среди заведомо невыполнимых требований представитель МИД РФ выделил оплату визовых сборов через банки Запада, предъявление медицинского полиса иностранной страховой компании. В условиях санкций все это сделать не представляется возможным.
В прошлом году Германия выдвинула новое визовое требование для российских граждан. Чтобы оформить документ, им необходимо предоставить выписку со счета в банке, который работает в Евросоюзе.