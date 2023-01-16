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«Известия»: Минстрой обсуждает с ведомствами введение единой платежки за ЖКУ

Общество
«Известия»: Минстрой обсуждает с ведомствами введение единой платежки за ЖКУ

Минстрой России ведет переговоры с Минцифры и рядом других ведомств по вопросу введения единых платежных документов с использованием квартирных и общедомовых счетчиков. Об этом передают «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя по результатам декабрьского совещания.

Инициатива предполагает переход к электронным платежным документам на оплату ЖКУ. Они будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).

В ведомстве считают, что мера позволит улучшить качество и доступность информации о начислениях и платежах потребителей. Кроме того, она может снизить расходы на печать и доставку бумажных квитанций.
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