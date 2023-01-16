«Известия»: Минстрой обсуждает с ведомствами введение единой платежки за ЖКУ

Минстрой России ведет переговоры с Минцифры и рядом других ведомств по вопросу введения единых платежных документов с использованием квартирных и общедомовых счетчиков. Об этом передают «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя по результатам декабрьского совещания.
Инициатива предполагает переход к электронным платежным документам на оплату ЖКУ. Они будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).
В ведомстве считают, что мера позволит улучшить качество и доступность информации о начислениях и платежах потребителей. Кроме того, она может снизить расходы на печать и доставку бумажных квитанций.