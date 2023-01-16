Журналисты раскрыли неприглядные стороны шоу «Битва экстрасенсов»

Позже экс-редактор «Битвы экстрасенсов» Олег Лоскутов выступил с сенсационным признанием. Он заявил, что лично сливал героям шоу ответы за деньги. Весь этот процесс превратился в самый настоящий аукцион: кто платил много — получал больше информации, которая помогала «магам» в продвижении на проекте.