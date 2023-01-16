Журналисты раскрыли неприглядные стороны шоу «Битва экстрасенсов»

Популярное телевизионное шоу «Битва экстрасенсов» может быть всего лишь сборищем шарлатанов, обманывающих людей. Такого мнения придерживается телеканал «Царьград», который провел собственное расследование и обнародовал неудобную правду про «ряженых колдунов и магов».
В качестве примера журналисты привели интервью одного из бывших ведущих передачи, актера Михаила Пореченкова. Еще в 2017 он подтвердил, что сюжет является постановочным и имеет мало общего с реальностью.
«Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье!» — говорил Пореченков в эфире «Нашего радио».
Позже экс-редактор «Битвы экстрасенсов» Олег Лоскутов выступил с сенсационным признанием. Он заявил, что лично сливал героям шоу ответы за деньги. Весь этот процесс превратился в самый настоящий аукцион: кто платил много — получал больше информации, которая помогала «магам» в продвижении на проекте.
Кроме того, так называемые экстрасенсы зарабатывали на чужом горе. Когда гости программы обращались за помощью после гибели близких людей, героям передачи предоставлялись их личные данные, в том числе выписки из медкарты, или материалы уголовных дел, утверждает Лоскутов.
Итоги расследования подвел глава правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Роман Силантьев. По его мнению, верить в правдивость «Битвы экстрасенсов» сродни считать, что актер, исполняющий роль персонажа со сверхспособностями в каком-либо фильме, обладает ими и в реальной жизни.