Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Журналисты раскрыли неприглядные стороны шоу «Битва экстрасенсов»

Общество
Журналисты раскрыли неприглядные стороны шоу «Битва экстрасенсов»

Популярное телевизионное шоу «Битва экстрасенсов» может быть всего лишь сборищем шарлатанов, обманывающих людей. Такого мнения придерживается телеканал «Царьград», который провел собственное расследование и обнародовал неудобную правду про «ряженых колдунов и магов».

В качестве примера журналисты привели интервью одного из бывших ведущих передачи, актера Михаила Пореченкова. Еще в 2017 он подтвердил, что сюжет является постановочным и имеет мало общего с реальностью.

«Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье!» — говорил Пореченков в эфире «Нашего радио».

Позже экс-редактор «Битвы экстрасенсов» Олег Лоскутов выступил с сенсационным признанием. Он заявил, что лично сливал героям шоу ответы за деньги. Весь этот процесс превратился в самый настоящий аукцион: кто платил много — получал больше информации, которая помогала «магам» в продвижении на проекте.

Кроме того, так называемые экстрасенсы зарабатывали на чужом горе. Когда гости программы обращались за помощью после гибели близких людей, героям передачи предоставлялись их личные данные, в том числе выписки из медкарты, или материалы уголовных дел, утверждает Лоскутов.

Итоги расследования подвел глава правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Роман Силантьев. По его мнению, верить в правдивость «Битвы экстрасенсов» сродни считать, что актер, исполняющий роль персонажа со сверхспособностями в каком-либо фильме, обладает ими и в реальной жизни.
битва экстрасенсов михаил Пореченков царьград олег лоскутов обман
Военкоры ФАН
Лучшие в аду