Корчевников предоставил фотоотчет с поездки в Киев после запрета въезда на Украину

Гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников побывал в Киеве после того, как украинские власти запретили ему въезд в страну. В своем Telegram-канале телеведущий опубликовал фотоотчет с поездки.
По его словам, он посетил соседнюю страну в 2020 году. При этом Корчевников отметил, что находится в запрещенном списке местных властей уже на протяжении последних девяти лет.
«Это не помешало мне приезжать в Киев по работе и паломничать по святым местам Украины дважды за этот период», — написал ведущий.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обнародовал новый санкционный список в отношении ряда российских граждан. Среди них оказался и Корчевников, которого это решение ничуть не удивило.