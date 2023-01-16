CNN назвал Украину «лабораторией» для испытания западного оружия

Территория Украины стала лабораторией, предназначенной для испытания западного вооружения. Об этом говорится в материале американского телеканала CNN.
По словам источника, знакомого с данными западной разведки, испытываемое на Украине оружие не оправдывает всех ожиданий стран. Более того, после опыта конфликта оно и вовсе может остаться в прошлом.
«Это боевые испытания в реальном мире», — сообщил источник телеканала.
Он подчеркнул, что поставляемое киевскому режиму вооружение «раньше не использовалось в конфликтах между двумя индустриально развитыми странами». По этой причине Украина «во всех смыслах» выступила в роли оружейной лаборатории.