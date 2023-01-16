Jerusalem Post: канцелярия Нетаньяху получила конверт с подозрительным веществом

Конверт с маслянистым веществом пришел на адрес канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом 16 января передает местная газета Jerusalem Post.
Подозрения вызвало вещество, которым был запачкан конверт. Его передали сотрудникам правоохранительных органов, чтобы они проверили посылку на наличие опасных материалов, уточняется в статье.
В минувшую субботу в Тель-Авиве прошли масштабные акции протеста против юридической реформы министра юстиции Израиля Ярива Левина. На улицы израильской столицы вышли порядка 80 тысяч человек.