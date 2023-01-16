Французский политик Филиппо указал на бессмысленность отказа от российского газа

Руководитель французского движения «Патриоты» Флоран Филиппо заявил о бессмысленности отказа от поставок газа из России. Своими мыслями на этот счет политик поделился через личный Twitter-аккаунт.
Он отметил, что западные страны начали переходить на «голубое топливо» из Турции. При этом Анкара закупает газ у Москвы, подчеркнул Филиппо.
«Чтобы "обойтись без российского газа", Болгария подписывает соглашение об импорте газа из Турции. Турции, которая получает 45 процентов газа из России», — написал политик.
Он добавил, что в результате София продолжит импортировать российское «голубое топливо». Разница будет лишь в том, что стоимость поставок значительно увеличится. Как отметил Флоран Филиппо, данная ситуация наблюдается и во Франции.
В настоящее время над республикой нависла угроза блэкаута из-за энергетического кризиса. На этом фоне граждане страны начали массово скупать фонарики и генераторы.