Женщина и две девочки пострадали при пожаре в «трешке» на северо-востоке Петербурга

Пламя в «трешке» на Окраинной улице (дом №9Л) вспыхнуло примерно в два часа ночи. В жилище фиксировалось горение на площади 30 квадратных метров. Пожар удалось локализовать и потушить в 03:25. В тушении огня участвовали 28 спасателей на шести единицах спецтехники.