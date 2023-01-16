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Женщина и две девочки пострадали при пожаре в «трешке» на северо-востоке Петербурга

Происшествия
Женщина и две девочки пострадали при пожаре в «трешке» на северо-востоке Петербурга

Пожар вспыхнул в трехкомнатной квартире в Красногвардейском районе Петербурга. В результате возгорания пострадали женщина и два ребенка, сообщили в городском главке МЧС РФ.

Пламя в «трешке» на Окраинной улице (дом №9Л) вспыхнуло примерно в два часа ночи. В жилище фиксировалось горение на площади 30 квадратных метров. Пожар удалось локализовать и потушить в 03:25. В тушении огня участвовали 28 спасателей на шести единицах спецтехники.

Пострадавшие при пожаре женщина и две девочки были госпитализированы для детального осмотра. Данных о погибших не поступало.
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