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Врач Семененко дала советы по купанию в крещенской проруби

Общество
Врач Семененко дала советы по купанию в крещенской проруби

Крещенские купания могут принести пользу здоровым и закаленным людям. Сколько времени рекомендуется находиться в проруби, рассказала врач Наталья Семененко.

Самое оптимальное время нахождения в проруби составляет около одной минуты. Как только человек выберется из воды, необходимо насухо вытереть тело, одеться в теплую одежду и обувь, выпить чай. Алкоголь запрещен, подчеркнула врач в беседе с РИА Новости.

Неподготовленный человек может простудиться после купания в проруби. Если появляется желание окунуться, то к закаливанию нужно готовиться за несколько месяцев. Врач Семененко рекомендует начать с обтираний полотенцев, а затем обливаться водой.

К купанию в проруби нужно подготовиться не только физически, но и морально. Психолог Ольга Латынцова отметила, что человек должен осознавать свое решение и иметь четко поставленные цели.
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