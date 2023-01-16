В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает отличные деловые отношения с президентом России Владимиром Путиным. По словам Шадрова, он «жестко и прагматично» отстаивает интересы страны, поэтому венгры стоят за него «горой». Более того, Киев «всадил нож в спину» Будапешту законом об образовании.

