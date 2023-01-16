Политолог Шадров заявил о сильных антиукраинских настроениях среди жителей Венгрии

Жители Венгрии имеют сильные антиукраинские настроения. С чем это связано, рассказал политолог, доцент кафедры Государственного университета «Дубна» Константин Шадров.
По его словам, большая часть населения Венгрии не поддерживает санкции Евросоюза в отношении России. Правительство страны также выступает против данной политики, поскольку она вредит ЕС, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает отличные деловые отношения с президентом России Владимиром Путиным. По словам Шадрова, он «жестко и прагматично» отстаивает интересы страны, поэтому венгры стоят за него «горой». Более того, Киев «всадил нож в спину» Будапешту законом об образовании.
«Этот момент тоже важен с точки зрения понимания того, почему Венгрия против поддержки Украины», — заключил политолог.
Однако Нидерланды по-прежнему выступают за продолжение военной помощи Украине. Так, министр иностранных дел страны Вопке Хукстра призвал увеличить поставки вооружения и боеприпасов Киеву.