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Житель Сахалина украл горнолыжные очки у трехлетнего мальчика

Происшествия
Житель Сахалина украл горнолыжные очки у трехлетнего мальчика

Мужчина с собакой обокрал трехлетнего ребенка недалеко от площади Славы в Южно-Сахалинске. Преступление было совершено 15 января.

Ребенок находился на улице вместе с папой, они катались с горки. В какой-то момент родитель решил показать малышу памятники и оставил снегокат, повесив на него горнолыжные очки.

«Было морозно, на площади — только мы и человек с собакой. Он прошел мимо нас. Пока мы не видели, взял со снегоката очки и ушел», — пояснил отец малыша.

Камера видеонаблюдения засняла инцидент. Мужчина пока не обращался в полицию, но готов это сделать, если злоумышленник не вернет имущество.

В Екатеринбурге школа лишилась имущества на 450 тысяч рублей. Злоумышленником оказался собутыльник охранника учебного заведения.
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