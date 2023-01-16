Житель Сахалина украл горнолыжные очки у трехлетнего мальчика

Мужчина с собакой обокрал трехлетнего ребенка недалеко от площади Славы в Южно-Сахалинске. Преступление было совершено 15 января.
Ребенок находился на улице вместе с папой, они катались с горки. В какой-то момент родитель решил показать малышу памятники и оставил снегокат, повесив на него горнолыжные очки.
«Было морозно, на площади — только мы и человек с собакой. Он прошел мимо нас. Пока мы не видели, взял со снегоката очки и ушел», — пояснил отец малыша.
Камера видеонаблюдения засняла инцидент. Мужчина пока не обращался в полицию, но готов это сделать, если злоумышленник не вернет имущество.
В Екатеринбурге школа лишилась имущества на 450 тысяч рублей. Злоумышленником оказался собутыльник охранника учебного заведения.