АПЛ «Белгород» получит первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон»

Первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон» изготовили в России. Его получит атомная подлодка спецназначения «Белогород», пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства подчеркнул, что раздельные испытания основных узлов торпед «Посейдон» успешно завершились. Когда именно АПЛ получит первый боекомплект ядерных снарядов не уточняется. Официальных комментариев по этому вопросу не поступало.
В июне прошлого года АПЛ «Белгород» проходила государственные испытания в Баренцевом море. Саму подводную лодку спустили на воду в апреле 2019 года.
Другая АПЛ «Пермь» сможет нести подводную версию гиперзвуковой ракеты «Циркон». Испытания со снарядами планируется провести в конце 2024-го или в начале 2025 года.