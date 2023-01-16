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«Страна.ua»: украинский военный подтвердил выход ВСУ из Соледара

Армия
«Страна.ua»: украинский военный подтвердил выход ВСУ из Соледара

Украинский военнослужащий с позывным «Мадьяр» признал, что его товарищам пришлось оставить город Соледар в Донецкой Народной Республике. Соответствующую информацию предоставило издание «Страна.ua».

Собеседник агентства констатировал перенос линии фронта после событий 11 января. Теперь она находится за пределами упомянутого населенного пункта, уточнил боец ВСУ.

При этом президент Украины Владимир Зеленский продолжает отрицать выход ВСУ из города. Глава государства заявляет, что сражения якобы все еще идут.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от ВСУ. Он подчеркнул, что зачисткой города занимались исключительно бойцы ЧВК «Вагнер».
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