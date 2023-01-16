Рогов сообщил о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожья

Несколько взрывов прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом в ночь на 16 января написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Местные жители сообщают минимум о трех взрывах. По словам Рогова, украинские войска, предварительно, пытаются задействовать систему противовоздушной обороны (ПВО), что может представлять опасность для мирного населения.
Украинский беспилотник в ночь на 16 января пытался атаковать Севастополь. Планам противника помешала российская система ПВО.