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Рогов сообщил о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожья

Армия
Рогов сообщил о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожья

Несколько взрывов прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом в ночь на 16 января написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Местные жители сообщают минимум о трех взрывах. По словам Рогова, украинские войска, предварительно, пытаются задействовать систему противовоздушной обороны (ПВО), что может представлять опасность для мирного населения.

Украинский беспилотник в ночь на 16 января пытался атаковать Севастополь. Планам противника помешала российская система ПВО.
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