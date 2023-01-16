NieldenIQ: продажи газировки без сахара упали в России

Прекращение производства Coca-Cola и Pepsi привело к сокращению выпуска газировки без сахара в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на NielsenIQ.
За прошедший год продажи газировки без сахара снизились в России на 9,8 процента в натуральном выражении. Но из-за роста цен прибыль с таких напитков возросла на 3,6 процента, говорится в исследовании.
Снижение продаж эксперты «Ъ» связывают с отсутствием крупнейших производителей газировки в России. Coca-Cola приостановила деятельность в стране в марте прошлого года, а PepsiCo отказалась разливать свои напитки под брендами Mirinda и 7Up.
Пришедшие на смену Coca-Cola и Pepsi производители нарастили выпуск сахаросодержащей газировки. Компания «Мултон Партнерс» собиралась выпустить «Добрый Кола без сахара» лишь в ноябре прошлого года.