Кушанашвили заступился за оскорбившую россиян Пугачеву

Россияне продолжают критиковать певицу Аллу Пугачеву, уехавшую из страны со скандалом. Однако находятся представители шоу-бизнеса, которые выражают ей поддержку.
Среди них оказался популярный телеведущий и блогер Отар Кушанашвили. По его мнению, Примадонна не заслужила такого отношения к себе, так как в свои годы сделала для страны очень многое.
«Вы посылаете женщину, которой более 70 лет. Разве так поступают с почтенными людьми, с человеком, который много сделал для страны?» — высказался журналист в эфире своего YouTube-шоу «Каково?!».
Сейчас Пугачева вместе с детьми проживает в Израиле. Певица возвращалась на родину в начале осени прошлого года, однако позже вновь покинула Россию, назвав отдельных жителей страны «холопами, которые стали рабами».