Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Покойная Инна Чурикова оставила наследникам недвижимость на 350 млн рублей

Общество
Покойная Инна Чурикова оставила наследникам недвижимость на 350 млн рублей

Актриса Инна Чурикова умерла 14 января, однако журналисты уже подсчитали ее наследство. В распоряжении звезды нашлись несколько элитных объектов недвижимости.

Одним из главных является особняк на Николиной Горе в Подмосковье. Строительство усадьбы заняло более десяти лет, поскольку Чуриковой не хватало денег, чтобы разом сделать ремонт во всем доме.

Стоимость объекта оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Еще несколько миллионов могут стоить антикварные предметы, которыми обставлен особняк, пишет StarHit.

На имя Чуриковой записана и квартира в Москве. Ее стоимость составляет около 60 миллионов рублей. Основными наследниками звезды являются ее супруг Глеб Панфилов и сын Иван.

Проститься с Чуриковой можно будет 17 января в 11:00 в храме Христа Спасителя. Затем актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.
инна чурикова наследство недвижимость
Военкоры ФАН
Лучшие в аду