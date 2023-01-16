Покойная Инна Чурикова оставила наследникам недвижимость на 350 млн рублей

Актриса Инна Чурикова умерла 14 января, однако журналисты уже подсчитали ее наследство. В распоряжении звезды нашлись несколько элитных объектов недвижимости.
Одним из главных является особняк на Николиной Горе в Подмосковье. Строительство усадьбы заняло более десяти лет, поскольку Чуриковой не хватало денег, чтобы разом сделать ремонт во всем доме.
Стоимость объекта оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Еще несколько миллионов могут стоить антикварные предметы, которыми обставлен особняк, пишет StarHit.
На имя Чуриковой записана и квартира в Москве. Ее стоимость составляет около 60 миллионов рублей. Основными наследниками звезды являются ее супруг Глеб Панфилов и сын Иван.
Проститься с Чуриковой можно будет 17 января в 11:00 в храме Христа Спасителя. Затем актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.