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Власти Нидерландов: Украине требуется больше военной помощи

Политика
Власти Нидерландов: Украине требуется больше военной помощи

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра переговорил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Политик заявил, что Киеву нужно больше вооружения.

Основной темой переговоров министров иностранных дел стали потребности Украины. По словам Хукстры, Нидерланды намерены и дальше оказывать помощь Киеву «для удержания позиций в зоне спецоперации».

«Украине нужно больше военной поддержки и больше оружия», — констатировал глава МИД Нидерландов.

В 2023 году правительство Нидерландов собирается выделить Украине 2,5 миллиарда евро. Премьер-министр страны Марк Рютте пообещал президенту Владимиру Зеленскому сделать все возможное, чтобы «Киев победил».
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