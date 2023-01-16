Власти Нидерландов: Украине требуется больше военной помощи

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра переговорил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Политик заявил, что Киеву нужно больше вооружения.
Основной темой переговоров министров иностранных дел стали потребности Украины. По словам Хукстры, Нидерланды намерены и дальше оказывать помощь Киеву «для удержания позиций в зоне спецоперации».
«Украине нужно больше военной поддержки и больше оружия», — констатировал глава МИД Нидерландов.
В 2023 году правительство Нидерландов собирается выделить Украине 2,5 миллиарда евро. Премьер-министр страны Марк Рютте пообещал президенту Владимиру Зеленскому сделать все возможное, чтобы «Киев победил».