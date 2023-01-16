Развожаев сообщил о сбитом беспилотнике над бухтой в Севастополе

Российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник над бухтой в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.
Беспилотник заметили в небе над Севастополем в ночь на 16 января. Подразделения ПВО оперативно отреагировали и смогли сбить БПЛА над бухтой. По данным Развожаева, все службы города работают в штатном режиме. Другие подробности не уточняются.
Еще один беспилотник был сбит системами противовоздушной обороны несколько дней назад. Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что БПЛА нейтрализовали над Северным молом в Севастополе. Информация о погибших и пострадавших не поступала.