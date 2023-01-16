Bild: у Шольца начались проблемы с поиском женщины на пост главы минобороны ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с проблемой в поиске нового министра обороны. Ранее он пообещал, что около половины его кабмина будет состоять из женщин, пишет Bild.
Шольц сделал заявление относительно женщин на посту министров в начале срока своего правления. И основная проблема канцлера Германии, по мнению авторов Bild, состоит в том, что он опирается на пол кандидата на пост главы минобороны.
«Федеральный канцлер должен заполнять министерство обороны, которое крайне важно для безопасности Германии, не с точки зрения пола, а исключительно компетенции сотрудника», — добавил вице-президент бундестага Вольфганг Кубицкий.
Ранее газета Bild сообщила, что Кристина Ламбрехт уходит с поста министра обороны Германии. Но ведомство не подтвердило эту информацию, назвав подобные сведения слухами.