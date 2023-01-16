США озвучили стоимость газа для Европы при долгосрочных контрактах

США готовы продавать природный газ Европе по цене 12 долларов за MMBtu (порядка 380 долларов за тысячу кубометров), но только при условии долгосрочного сотрудничества. Такое заявление сделал глава крупнейшего американского производителя газа EQT Тоби Райс.
Поставка газа в Европу по цене в 12 долларов будет означать цену топлива на территории США в 4 доллара за MMBtu, отметил Райс. По его словам, озвученное предложение является выгодной сделкой по сравнению с нынешними 20 долларами за MMBtu.
Европейские страны отказались от российского газа в рамках санкций, введенных против РФ из-за спецоперации на Украине. Однако в Катаре уверены, что топливо из России вернется на рынок ЕС.