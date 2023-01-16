Арзамасова не смогла выступить на сцене МХАТ из-за неизвестной болезни

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова должна была сыграть главную роль в спектакле «Золушка» на сцене МХАТ им. Горького. Однако планы актрисы испортила болезнь.
Супруга заслуженного мастера спорта России по фигурному катанию Ильи Авербуха сообщила о недомогании, однако диагноз звезды до сих пор неизвестен. Режиссеру постановки пришлось экстренно искать замену Арзамасовой. В итоге вместе нее на сцену вышла Карина Стрелкова.
Кроме того, недавно стало известно о тяжелой болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова, с которым Авербух давно знаком. Теперь фигуристу приходиться переживать не только за товарища, но и за вторую половинку.