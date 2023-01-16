WSJ: в 2023 году экономику США ожидает рецессия с вероятностью в 61%

Американские аналитики ожидают спад экономики страны в 2023 году, несмотря на снижение инфляции. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса, опубликованные газетой The Wall Street Journal.
Исследование, в котором приняли участие 71 специалист, было проведено в период с 6 по 10 января. При этом многие из них указали на повышение процентных ставок в Соединенных Штатах и оценили вероятность рецессии в 61%. В октябре этот показатель был чуть выше — 63%.
Согласно материалу, Федеральная резервная система США не сможет придерживаться политики «мягкой посадки» в текущем году. Речь идет о ситуации, когда инфляция замедляется без заметного сокращения рабочих мест. Три четверти респондентов считают, что в настоящее время такое развитие событий невозможно.
По мнению экономистов из Deutsche Bank Мэтью Луццетти и Бретта Райана, американскому регулятору придется действовать жестко для «восстановления баланса рынка труда и ценовой стабильности». В результате в стране резко возрастет уровень безработицы и рецессии, добавили эксперты.
По мнению опрошенных специалистов, ВВП США в первом квартале 2023 года составит 0,1% в годовом выражении. Показатель может снизиться на 0,4% в следующий период, а в третьем квартале в целом не продемонстрировать никакого роста.
Как отметили экономисты, четвертый квартал будет сопровождаться увеличением ВВП на 0,6%. Всемирный банк, в свою очередь, спрогнозировал рост на 0,5%.