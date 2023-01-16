WSJ: в 2023 году экономику США ожидает рецессия с вероятностью в 61%

Исследование, в котором приняли участие 71 специалист, было проведено в период с 6 по 10 января. При этом многие из них указали на повышение процентных ставок в Соединенных Штатах и оценили вероятность рецессии в 61%. В октябре этот показатель был чуть выше — 63%.