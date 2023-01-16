Журналист Соловьев побывал на передовой и пообщался с бойцами ЧВК «Вагнер», освобождавшими Соледар

Телеведущий Владимир Соловьев побывал в городе Соледар, который бойцы ЧВК «Вагнер» освободили от ВСУ. Он пообщался с командирами «музыкантов» и узнал у них подробности штурма.
Соловьев лично посетил передовую и увидел работу «вагнеровцев» собственными глазами. По его словам, находясь в теплой студии или в городских квартирах, никогда не понимаешь масштаб происходящего — реальный уровень разрушений.
«Дороги, превращенные в терку, мосты, от которых остались только воспоминания, вспаханные взрывами поля, посеченные деревья», — отметил журналист.
Телеведущий рассказал, что подошел к блокпосту и пообщался с «вагнеровцами». Он отметил их высочайший профессионализм и внимание к деталям. После этого журналист поговорил с командирами, которые принимали непосредственное участие в освобождении Соледара.
По словам Соловьева, работу ведут фантастические люди. Он представил бойцов, отметив их заслуги.
«Позывной "Допуск". Он совершил правонарушение, сидел в колонии. Когда появился шанс исправить ситуацию — он им воспользовался и пошел служить Родине. Позывной "Лотус" — Герой России, ДНР и ЛНР, выпускник рязанского десантного училища, капитан. Позывной "Гипс" — выпускник училища, тонкий, умный остроумный, понимает все как есть. Позывной "Лебедь" — я не знаю больше таких людей в истории наших вооруженных сил. У него семь медалей "За Отвагу" и Орден мужества. Абсолютно героический человек. Позывной "Шеф" герой ЛНР за взятие Угледарской ТЭС», — рассказал Соловьев.
Командир с позывным «Лотос» заявил, что управлял всей операцией по освобождению Соледара. По его словам, самый интересный момент произошел, когда при обходе северной части города была обнаружена высотная застройка, которая не давала дальше двигать резервы.
«Приняли решение другого командира отряда вытолкнуть в направлении Раздоловки, чтобы противник подумал, что его задача идти именно туда. Тогда противник часть резервов вынужден был оттянуть, чтобы закрыть дорогу, оставить за собой пути подвоза резервов и "быка". Они оттянули туда. За счет этого мы смогли потом ночью заскочить в его штурмовые группы», — подчеркнул «Лотос».
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений ВСУ. Он отмечал, что на этом направлении действуют исключительно «вагнеровцы».