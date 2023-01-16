Шакира поставила куклу ведьмы на балконе напротив окон мамы Жерара Пике

Певица Шакира так и не смогла оправиться после расставания с Жераром Пике. Теперь она решила напомнить о себе его матери, пишет газета Marca.
Шакира, по данным издания, установила на своем балконе куклу ведьмы. Чучело расположено напротив окон матери Пике. Журналистка отметила, что родственница футболиста переживает, что артистка могла провести некий ритуал.
Кроме этого Шакира включила на полную громкость одну из своих песен, высмеивающих бывшего супруга. В тексте она провела аналогию с изменой и указала, что Жерар Пике променял Rolex на Casio.
Дисс Шакиры на Жерара Пике был записан в студии аргентинского диджея Bizarrap. За сутки трек побил рекорд на YouTube и набрал 63 миллиона просмотров.