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Президент Хорватии: НАТО и США ведут прокси-войну с Россией с помощью украинцев

Политика
Президент Хорватии: НАТО и США ведут прокси-войну с Россией с помощью украинцев

Соединенные Штаты и Североатлантический альянс ведут прокси-войну против российской стороны. Делается это с помощью Украины, передает газета Istra24 заявление президента Хорватии Зорана Милановича.

Помимо прочего глава хорватского государства отметил, что не видит конечной цели рестрикций против Москвы.

«Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну с Россией... санкции не могут быть планом. Это глупости, и этим мы ничего не добьемся», — добавил хорватский лидер.

Ранее Миланович высказался против обучения бойцов ВСУ, заявив, что это грозит рисками для его страны. Идею тренировок украинских солдат в Хорватии также не поддержал парламент страны.
Зоран Миланович хорватия и россия нато и украина антироссийские санкции
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