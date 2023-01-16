Президент Хорватии: НАТО и США ведут прокси-войну с Россией с помощью украинцев

Соединенные Штаты и Североатлантический альянс ведут прокси-войну против российской стороны. Делается это с помощью Украины, передает газета Istra24 заявление президента Хорватии Зорана Милановича.
Помимо прочего глава хорватского государства отметил, что не видит конечной цели рестрикций против Москвы.
«Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну с Россией... санкции не могут быть планом. Это глупости, и этим мы ничего не добьемся», — добавил хорватский лидер.
Ранее Миланович высказался против обучения бойцов ВСУ, заявив, что это грозит рисками для его страны. Идею тренировок украинских солдат в Хорватии также не поддержал парламент страны.