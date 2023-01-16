Турция в 2022 году выдала ВНЖ более 153 тысячам россиян

Всего на территории Турции в 2022 году проживали более 1 миллиона 354 тысяч иностранцев с ВНЖ. Среди россиян икамет получили более 153 тысяч человек. Следом идут граждане Ирака — 131 тысяча человек и Сирии — более 100 тысяч человек. В случае с гражданами Украины показатель составил более 47 тысяч человек.