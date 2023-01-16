Создатели «Чаки» продлили сериал на третий сезон

Американский сериал в жанре слэшер «Чаки» продлен на третий сезон. Соответствующее объявление сделали телеканалы Syfy и USA Network.
В социальных сетях телеканалов появился небольшой тизер с твитами поклонников «Чаки». Они требуют от создателей, чтобы сериал про злобную куклу получил продолжение. С помощью видеоролика авторы проекта дали понять, что просьбы фанатов были услышаны.
«Хотели бы поблагодарить фанатов и критиков за их ошеломляющую реакцию на второй сезон, который, как мы рады сообщить, дал официальный зеленый свет третьему сезону», — добавил режиссер Дон Манчини.
Недавно телесеть Showtime выпустила тизер-трейлер второго сезона сериала «Шершни». Проект рассказывает про женскую футбольную команду, которая попала в авиакатастрофу.