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Создатели «Чаки» продлили сериал на третий сезон

Общество
Создатели «Чаки» продлили сериал на третий сезон

Американский сериал в жанре слэшер «Чаки» продлен на третий сезон. Соответствующее объявление сделали телеканалы Syfy и USA Network.

В социальных сетях телеканалов появился небольшой тизер с твитами поклонников «Чаки». Они требуют от создателей, чтобы сериал про злобную куклу получил продолжение. С помощью видеоролика авторы проекта дали понять, что просьбы фанатов были услышаны.

«Хотели бы поблагодарить фанатов и критиков за их ошеломляющую реакцию на второй сезон, который, как мы рады сообщить, дал официальный зеленый свет третьему сезону», — добавил режиссер Дон Манчини.

Недавно телесеть Showtime выпустила тизер-трейлер второго сезона сериала «Шершни». Проект рассказывает про женскую футбольную команду, которая попала в авиакатастрофу.
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