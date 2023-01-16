Создатели «Чаки» продлили сериал на третий сезон

В социальных сетях телеканалов появился небольшой тизер с твитами поклонников «Чаки». Они требуют от создателей, чтобы сериал про злобную куклу получил продолжение. С помощью видеоролика авторы проекта дали понять, что просьбы фанатов были услышаны.