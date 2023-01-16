Офицер спецназа Новиков назвал поставку танков Challenger 2 на Украину «каплей в море»

Великобритания готовится поставить на Украину танки Challenger 2 в количестве 14 штук. Однако данный шаг станет лишь «каплей в море», в беседе с изданием ТАСС заявил руководитель добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков.
Как считает военнослужащий с позывным «Алабай», действия Лондона являются концептуальным шагом. Передача столь малого количества «железа» не возымеет реального эффекта, но таким образом Соединенное Королевство покажет пример союзникам.
«Англия — один из операторов поставки вооружения ВСУ из всех стран. Это показательный шаг, что Англия напрямую начинает поставлять танки, а не просто там [системы] ПВО, каски, бронежилеты», — указал собеседник агентства.
По мнению Владимира Новикова, Лондон продемонстрировал свою готовность наращивать поставки вооружений киевскому режиму. В данном случае Великобритания стала показателем для Франции, Германии и Израиля.
Ранее стало известно о планах английского правительства передать Киеву ударные вертолеты AH-64 Apache. Однако в Соединенных Штатах данную возможность назвали рискованной.