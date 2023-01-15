Глава МИД Сербии Дачич назвал украинский конфликт «третьей мировой войной»

Украинский конфликт является полноценной «третьей мировой войной». Об этом заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Последствия украинского кризиса затрагивают все страны мира, отметил он. Они, в свою очередь, делятся на группы и занимают ту или иную сторону. Об этом министр заявил в интервью изданию Politico.
«Существуют инициативы по созданию в ООН группы друзей одних или группы друзей других. Мы избегаем участия в таком, так как нахождение в одной из групп, определенных подобным образом, подразумевает позицию неприятеля для представителей другой группы», — цитирует Дачича «Взгляд».
Сербия имеет принципиальную позицию по вопросу антироссийских санкций, добавил он. В связи с этим на страну оказывается постоянное давление, однако решение властей по отказу от ограничений останется неизменным.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сравнил республику с волком. В то же время Евросоюз он назвал «овцой».