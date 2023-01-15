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Глава МИД Сербии Дачич назвал украинский конфликт «третьей мировой войной»

Политика
Глава МИД Сербии Дачич назвал украинский конфликт «третьей мировой войной»

Украинский конфликт является полноценной «третьей мировой войной». Об этом заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Последствия украинского кризиса затрагивают все страны мира, отметил он. Они, в свою очередь, делятся на группы и занимают ту или иную сторону. Об этом министр заявил в интервью изданию Politico.

«Существуют инициативы по созданию в ООН группы друзей одних или группы друзей других. Мы избегаем участия в таком, так как нахождение в одной из групп, определенных подобным образом, подразумевает позицию неприятеля для представителей другой группы», — цитирует Дачича «Взгляд».

Сербия имеет принципиальную позицию по вопросу антироссийских санкций, добавил он. В связи с этим на страну оказывается постоянное давление, однако решение властей по отказу от ограничений останется неизменным.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сравнил республику с волком. В то же время Евросоюз он назвал «овцой».
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