Экс-фронтмен группы HIM Вилле Вало выпустил дебютный сольный альбом

Первый сольный альбом Вилле Вало получил название Neon Noir, он включает в себя 12 песен. Официальный релиз пластинки прошел 13 января.
Вало черпал вдохновение для своего нового альбома из отношений со своей возлюбленной. Она помогла ему не сойти с ума во время карантина COVID-19.
«А этот альбом я посвятил своей девушке, которая помогла мне пережить сложное время изоляции в пору пандемии», — отметил Вало.
Новые песни артиста своими мрачными мотивами напоминают творчество группы HIM. Сам Вало признается, что грустная музыка делает его счастливым. Вместе с альбомом музыкант выпустил клип Neon Noir. Его снял режиссер Ким Копонен.
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