Вооруженные силы Украины отправляют вышедшие из строя артиллерийские системы М777, поставленные Соединенными Штатами, на ремонт в Польшу. Об этом в беседе с изданием ТАСС рассказал командир подразделения спецназа «Троя», состоящего из добровольцев, Владимир Новиков.
Офицер с позывным «Алабай» сообщил, что восстановление и обслуживание зарубежной техники на украинских базах оказалось малоэффективным. Причина тому — заточенность специалистов под ремонт машин времен Советского Союза.
«В случае поломки везут в Польшу. То есть или дорого, или не хватает кадров, или нужно какое-то специальное оборудование натовского образца, но базы для ремонта не разворачивают на Украине - все везут в Польшу», — сказал собеседник агентства.
Владимир Новиков добавил, что западная техника часто оказывается неготова к климатическим условиям на Украине. Сильные морозы, температурные колебания и сырость провоцируют поломки вооружений.
По словам офицера, киевские власти действительно не обманывают, когда говорят о неисправностях машин из США и их союзников. При этом российские аналоги работают стабильно, заключил военнослужащий.
Меж тем стало известно, что власти Германии обдумывают возможное вступление в «танковый альянс». Его участники готовы поставлять киевскому режиму тяжелую военную технику.